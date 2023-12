Meteo Natale 2023 | Tendenza a 15 Giorni con Ultimi Aggiornamenti

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma - 11-18 dicembre: Il rinforzo del vortice polare accompagnerà una settimana caratterizzata da pressioni più alte della media sull'Europa mediterranea. Tuttavia, veloci perturbazioni potranno causare peggioramenti da nord verso sud. Le temperature saranno in aumento, superando la media del periodo. Un cambio di scenario è previsto alla fine del periodo. 18-25 dicembre: Il modello indica unadegli anticicloni a spostarsi in Atlantico, consentendo l'ingresso di correnti più instabili da nord verso il Mediterraneo. Una saccatura in discesa dalla Scandinavia verso il cuore dell'Europa causerà un aumento della piovosità e un calo delle temperature in Italia, soprattutto al Nord. L'attendibilità è medio-bassa. 25-1 gennaio: Si prospetta un ulteriore cambio di scenario compatibile con forzanti a bassa e alta frequenza. I massimi anticiclonici sul Nord Atlantico ...