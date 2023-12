Meteo | le previsioni in Campania per giovedì 7 dicembre 2023

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1425m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1424m. I venti saranno al ...