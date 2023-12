“Messaggio per Mirko e Greta” Grande Fratello | lei felice | lui in difficoltà E la povera Perla…

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dentro la casa deli colpi di scena sono all’ordine del giorno tra tutti i concorrenti, tuttavia, a regalare in questo momento emozioni più forti è il trio formato da, Perla e. Trio che ha superato di gran lunga l’attenzione che invece viene riservata alla coppia formata da Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi protagonista, tra le altre cose, di un durissimo scontro subito dopo la puntata di lunedì. Varrese, nello specifico, aveva preso le difese di Garibaldi al quale Beatrice aveva dato del maschilista. >“Corri, c’è un avviso per te”. E Beatrice fugge fuori dalle stanze del: “Io me lo sentivo…” Varrese aveva attaccato a testa bassa incontrando, tuttavia, la risposta decisa di Beatrice che non è rimasta affatto in silenzio. Un botta ...