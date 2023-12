Mercato Juventus | non solo Samardzic | doppio obiettivo per gennaio

Leggi su serieanews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ildellapotrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Dopo l’interesse per, Giuntoli potrebbe dirottare le sue attenzioni su due nuovi centrocampisti Allegri proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di restare ancorato ai primi posti della classifica. Bianconeri in piena scia dell’Inter e lotta scudetto decisamente avvincente. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.