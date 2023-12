Mercato immobiliare | scendono ancora le vendite di case | pesano i mutui

Altre News in Rete:

Ecco come saranno i due nuovi studentati privati che sorgeranno in centro

Laudani: 'Non sono gli studentati a drogare il' L'assessore Laudani ha presentato in modo favorevole le due delibere: 'Sono due interventi molto positivi che permettono di avere ...

L'Agenzia delle entrate, calo del 10,4% per le compravendite di case nel terzo trimestre l'Adige

Il connubio vincente tra qualità della vita e mercato immobiliare: analisi della top ten delle province italiane idealista.it/news

Scendono ancora le vendite di case: pesa il caro-mutui

L'Agenzia segnala nel periodo una flessione delle compravendite per il mercato degli immobili dei settori terziario, commerciale e produttivo. Gli acquisti di uffici subiscono un calo tendenziale del ...

Il diritto alla casa non è in Costituzione, ma è affermato da impegni internazionali. Che l’Italia non rispetta

"In Italia il diritto all’abitare, anche se non previsto nella Costituzione, è affermato in impegni internazionali ratificati dal nostro Paese e anche indirettamente in alcune sentenze della Consulta" ...