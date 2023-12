Meloni | Stato deve garantire sicurezza ai commercianti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (askanews) –e artigiani sono “presidi die di socialità, il principale antidoto alla desertificazione delle nostre strade, allo spopolamento dei nostri borghi. In questo compito non potete essere ovviamente lasciati da soli e noi siamo convinti che lodebba fare la sua parte. A partire proprio dalla, che è la precondizione per fare impresa e per permettervi di alzare ogni mattina la saracinesca della vostra attività”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgiain un videomessaggio all’Assemblea annuale 2023 di Confesercenti. “È il motivo – aggiunge – per il quale questo Governo ha deciso di aumentare gli organici delle Forze dell’Ordine, di stanziare un miliardo e mezzo di euro per rinnovare i loro contratti, potenziare l’operazione ...