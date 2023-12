Meloni | momento difficile | diamoci una mano oltre la politica

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (askanews) – “Fa la differenza la capacità dei vari livelli istituzionali di darsi una, al di là dell’appartenenzao di partito. Abbiamo tutti la stessa responsabilità in un tempo, forse a volte capita anche a voi di chiedere perchè è capitato proprio a me di governare nelforse peggiore della storia repubblicana? Le persone serie si rimboccano le maniche e si mettono a lavorare. Ci recheremo in tutte le Regioni per firmare questi accordi con risposte. Quello che ci interessa è poter guardare i cittadini negli occhi e sapere di aver dato il massimo per offrire le risposte che meritavano”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nel corso della cerimonia per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Piemonte. ...