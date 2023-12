Meloni | Commercio elettronico e piattaforme online innovazioni accelerate da pandemia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 07 dicembre 2023 L'avvento dele delle "grandisono un'innovazione che laha contribuito ad accelerare in modo determinante". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianel suo videomessaggio all'assemblea di Confesercenti. "Come tutti i cambiamenti, se non è adeguatamente governato, può portare insieme a grandi opportunità anche enormi rischi. E' un cambiamento che è ancora in atto, sul quale è necessario dal mio punto di vista trovare un giusto equilibrio per fare in modo che il suo impatto sul nostro sistema economico e produttivo sia sostenibile - ha spiegato -. Certo, noi possiamo contare su due punti di forza: la capacità di fare rete dei commercianti e degli artigiani italiani e la straordinaria ...