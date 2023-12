Meloni alla Confesercenti | “Nessun colosso del web potrà sostituire i commercianti” video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 7 dicembre 2023) «Voglio congratularmi con voi per l’idea che avete avuto di utilizzare il metaverso per l’evento di oggi, scelta che dà la misura della capacità di, dei suoi associati, di saper raccogliere senza timori, senza pregiudizi, le sfide che il futuro ci mette davanti. È una caratteristica comune a tutto il mondo imprenditoriale italiano che ha consentito alle nostre imprese di affrontare cambiamenti epocali in questi anni. Penso su tutti all’avvento del commercio elettronico, alle grandi piattaforme on line: un’innovazione che la pandemia ha contribuito ad accelerare in modo determinante e che, come tutti i cambiamenti, se non è adeguatamente governato, può portare insieme a grandi opportunità anche enormi rischi». Così il presidente del Consiglio Giorgiain unmessaggio all’Assemblea di ...