Medagliere Europei nuoto 2023 | Gran Bretagna in testa | Italia all’inseguimento con 1 oro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dal 5 al 10 dicembre, l’Otopeni Aquatics Complex sarà teatro deglidiin vasca corta, di scena a Otopeni (Romania). Nella piscina rumena assisteremo a giorni di gare piuttosto intensi in cui l’cercherà di ritagliarsi un ruolo di primo piano. Si è reduci dall’ultima edizione di Kazan (Russia), in cui il Bel Paese ottenne 7 ori, 18 argenti e 10 bronzi, pari a 35 medaglie (record assoluto). La formazione di Cesare Butini cercherà di avvicinarsi a quel riscontro eccellente, dovendo però fare i conti con la defezione di Gregorio Paltrinieri che ha scelto di non prendere parte alla competizione per dare spazio alle acque libere. Nello stesso tempo, gli azzurri sono reduci dagli Assoluti invernali in vasca lunga, qualificanti per i Mondiali di Doha (vasca lunga) e le Olimpiadi di Parigi. Di conseguenza, la forma non potrà ...