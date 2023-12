Mazzarri potrebbe schierare Juan Jesus centrale con Rrahmani Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il Napoli si prepara ad affrontare la Juve domani sera,dovrà far fronte ad alcune difficoltà oggettive. Innanzitutto la difesa azzurra che continua a prendere gol e dall’altro lato le assenze proprio in quel reparto dei due terzini sinistri infortunati che lasciano il Napoli in difficoltà. Proprio per questo, scrive ladello Sport il tecnico toscano ha provato ieri una soluzione alternativa cheaiutarlo a contenere i bianconeri “Ieri in allenamento il tecnico ha inseritoin mezzo accanto a, al posto di Ostigard. Vedremo se il toscano deciderà di puntare sull’esuberanza fisica del norvegese o sul senso della posizione e la maggiore esperienza del brasiliano. Ma al di là dei centrali servirà un filtro maggiore a centrocampo perché contro ...