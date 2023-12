Mazzarri | «Napoli-Inter | primo tempo nostro! Ecco perché non ho parlato»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023)in conferenza stampa torna a parlare di0-3, analizzando ile spiegando il motivo per cui non si è presentato dopo la partita. ANCORA IL– Walterparla ancora deldi: «Questo è il mio compito, pensando partita dopo partita, inutile fare troppi discorsi, iniziamo a vincere le partite e prendere pochi gol, come nelcon l’. Ilcon l’la squadra ha fatto molto bene, la squadra non ha concesso una ripartenza tranne che sul gol. Meritavamo noi per quanto creato ed a fine ...