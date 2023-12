Mazzarri | «Lindstrom? È bravo ma ancora lo devo capire bene»

(Di giovedì 7 dicembre 2023) In conferenza stampa, prima di Juventus-Napoli, hanno chiesto a, allenatore degli azzurri, un parere su. Il danese è stato utilizzato pochissimo da Garcia e anche Mazzari sembra non saperedove metterlo. Ed infatti lo ha confermato. Le parole disu«Due giorni fa sono riuscito a guardare dei filmati dove giocava nella sua ex squadra perdove può giocare. Qui c’è un modulo ormai consolidato,dove inserirlo, èmalo». Già Repubblica, a fine novembre, segnalava la poca fiducia di Garcia nel ragazzo arrivato dall’Eintracht Francoforte: “Jesper, ...

