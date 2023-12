Mazzarri | «L’anno scorso il Napoli non concedeva ripartenze | lavoro su questo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Walter, in conferenza stampa prima del match contro la Juventus ha parlato dell’anima del. Di seguito le parole di mister: «Quando parlavo di anima del, l’anima ci vuole sempre in una squadra. E i ragazzi che sto allenando da poco mi hanno fatto capire che con me hanno dato l’anima e l’importante è che i giocatori siano convinti di quello che l’allenatore gli propone. I nuovi lo stanno iniziando a fare. La fase difensiva? Il calcio delè partito sì dal gioco ma nel momento in cui l’avversario tentava di ripartire, la squadra era corta e organizzata pronta a recuperare la palla. Io sto lavorando suaspetto, e qualcosina si è visto. Per esempio il primo tempo con l’Inter, non abbiamo quasi mai concesso ...