Mazzarri | “La squadra sta dando l’anima Inter? Non meritavamo di perdere | ora testa alla Juve”

Quote Juve - Napoli: si impennano le opzioni Gol squadra casa e segno 1

... Allegri cerca punti per non perdere la scia dell'Inter capolista, mentreè reduce dal ... che per i nuovi iscritti alza l'esito Golcasa: sì da 1.28 a 7.00. Vediamo l'analisi quote di ...

QUI NAPOLI - Mazzarri in conferenza: "Juve-Napoli Partita di grande rilievo. La squadra è molto... Tutto Juve

RILEGGI LIVE - Mazzarri in conferenza: "Non parlo più di arbitri! Serve pure fortuna, con l'Inter al... Tutto Napoli

Mazzarri: "Devo avere il tempo per capire se possiamo difendere alti anche senza Kim"

Il ct della Nazionale 'premiato' dal sindaco: 'Napoli è un altro luogo dove sono a casa mia' ...

Mazzarri: "Non parlo di arbitri, il Mazzarri vecchio è in pensione. Mi sono fermato per ripulirmi del passato"

SERIE A - Alla vigilia del big match di Torino contro la Juventus, il tecnico del Napoli dribbla le domande sulle polemiche per l'arbitraggio di Massa durante i ...