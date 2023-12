Mazzarri | «Kvara raddoppiato? Normale che sia così | io devo a far sì che non succeda»

(Di giovedì 7 dicembre 2023) In molti, durante la settimana post Napoli-Inter, si sono interrogati sutskhelia e su Osimhen. Dove sono finiti i bomber che l’anno scorso hanno ammazzato il campionato? La risposta la fornisce lo stesso Walter, allenatore del Napoli, che in conferenza stampa ha fatto notare una cosa all’apparenza ovvia. Come chiarisce, èche dopo il campionato vinto, tutte le avversarie avrebbero osservato con maggiore attenzione i protagonisti di quella squadra. E infatti sia il georgiano che il nigeriano spesso sono raddoppiati dagli avversari. Le parole dell’allenatore del Napoli proprio su questo aspetto: «Una squadra che vince lo scudetto poi vede i suoi attori principali vengono clamorosamente riconosciuti. Dopo l’anno che hanno fatto sono diventati campioni e le altre squadre hanno più attenzioni ...

