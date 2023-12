Mazzarri cambia ancora il Napoli | soluzione alternativa in vista della Juventus

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Manca un giorno a. Con l’emergenza infortunati,dovrà fare altre modifiche alla sua squadra Archiviata la brutta sconfitta contro l’Inter, ilha già messo da un settimana, nel proprio mirino, la partita di domani sera contro la. Gli azzurri sono a -11 punti dalla vetta, tanti per una squadra che ha la grande ambizione di vincere nuovamente lo scudetto per il secondo anno di fila. Rimontare tutti quei punti all’Inter, squadra quasi vicina alla perfezione durante questa stagione, sembra un’impresa molto difficile. Bisognerà iniziare proprio dallo Stadium di Torino dove è necessario non sfigurare ed uscire con il bottino preferibilmente pieno. La squadra di Massimiliano Allegri però quest’anno si sta dimostrando cinica e solida difensivamente. Vincere a Torino ...