Max Allegri e le ultime partite da calciatore in A col Napoli del ‘suo’ Galeone Spoiler | finirà malissimo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La situazione si è fatta disperata nel giro di appena qualche settimana. Con i colori che hanno iniziato a gocciolare via fino a trasformare i sogni europei in tetri incubi. Perché la stagione 1997/1998 delassomiglia molto a una favola al contrario, a una storia dove il cacciatore inerme e disarmato viene finalmente divorato dal lupo. Eppure il finale poco lieto non era del tutto inaspettato. Perché dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro il Vicenza nella notte del 29 maggio 1997, ilnon ha avuto un calo, si è letteralmente sbriciolato. Le casse sono vuote. Servono novanta miliardi di lire per ripianare i conti. Così la società è costretta a vendere i pezzi migliori. O ciò che ne resta. Via Caccia. Via Boghossian. Via Colonnese. Via André Cruz. Via Pecchia. Via Milanese. Il mercato in entrata è uno sforzo di fantasia fra ...