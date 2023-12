Mario Rui e Osimhen | gli aggiornamenti di Mazzarri

Leggi su seriea24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Il Napoli domani sarà impegnato nel big match contro la Juventus. Alla vigilia dell’incontro, come di consueto, mister Walterè intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: Natan terzino – “Su Natan a sinistra… se avrò tempo è l’unico che può farlo in assenza dei terzini. A differenza di Jesus è più giovane, fisico, ha intraprendenza, ha gamba per accompagnare di più l’attaccante”.Rui e– “Per la JuveRui non sarà con noi, i medici mi dicono che c’è la speranza per convocarlo col Braga, ma aspettiamo. Perè normale un po’ di tempo per la sua stazza dopo un periodo fermo, non sarà al 100% ma credo mi darà più garanzie rispetto alle ultime partite”. Fantacalcio.it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .