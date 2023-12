Marchetti | «Mercato Napoli? Si lavorerà su difesa e centrocampo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il giornalista Lucaai microfoni di Radio Marte ha parlato deldi gennaio che potrebbe fare il: «Qualche ‘sotto movimento’, a mio avviso, può essere preso in considerazione. Va capita anche la posizione degli agenti. A gennaio cosa potrà accadere sul fronte acquisti e cessioni? Sisu». E ha aggiunto: «Zanoli potrebbe partire, ilpotrebbe cederlo in prestito per fargli fare minutaggio come l’anno scorso: con Di Lorenzo titolare avrebbe pochissimo spazio. Da capire cosa accadrà con il terzino sinistro, come rientreranno gli infortunati Mario Rui e Olivera. Magari, qualche considerazione in più su quel ruolo può essere fatta. La linea deldel, ad oggi, è ...