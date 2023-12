Marani | «Servono riforme di sistema per aiutare la Serie C»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Matteo, presidente della Lega Pro, ha così parlato dell’attuale situazione delle società diC: le dichiarazioni Nell’incontro online con la stampa, Matteoha parlato della situazione dellaC. Le dichiarazioni riportate da tmw. LE PAROLE – «LaC deve essere un giusto mix fra calciatori giovani ed esperti. Il problema in quest’ottica è che non c’è più sbocco verso l’alto. C’è un tappo. Prima i calciatori crescevano in C, facevano palestra in B e poi approdavano nel grande calcio. Adesso invece si è creato uno sbarramento che ingolfa il. Anche in questo caso, però non si può ragionare a compartimenti stagni. Serve una riforma diin modo che laA compri dai club di Lega Pro».