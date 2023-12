(Di giovedì 7 dicembre 2023) Milano, 7 dic.(Adnkronos) - Nell'ambito dei continui servizi antidroga disposti dal comando provinciale dei carabinieri di, i militari della Stazione di Marcaria, lo scorso lunedì, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, in ipotesi accusatoria, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente undel luogo. I militari operanti si sono recati nell'abitazione dell'uomo, già gravato da precedenti di polizia specifici, dove a seguito di perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto, oltre a 200 grammi di, alcune dosi di cocaina, un kit completo per la realizzazione di unaartigianale, nonché materiale vario per la pesatura ed il confezionamento della droga, tutto sottoposto a sequestro. L', su disposizione del pm di turno della procura ...

Altre News in Rete:

Riaperti gli uffici postali di Gazoldo degli Ippoliti e Belforte dopo i lavori di ristrutturazione

...Sale a 8 il numero degli uffici postali interessati dal progetto Polis in provincia diHa ... anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto "Polis "dei ...

Ultimo'ora: Mantova: in casa aveva kit per serra da marijuana, arrestato 50enne La Svolta

Beccati a dormire in una casa abbandonata: due denunce Mantovauno.it

Calcio a 5 Serie A – Saviatesta a caccia di rinforzi: torna Ricordi, idea Kytola. Rondelli: “La squadra è viva”. E Donin va in nazionale

Mantova C’è fermento in casa Saviatesta, tiene banco il mercato. Ormai prossimo il ritorno in biancorosso del portiere marchigiano Enrico Ricordi: per lui ...

La resa di Giussano. Mantova non perdona. Sconfitta casalinga

Giussano perde in casa contro Mantova 60-63, con Manzotti e Niedzwiedzka che fanno 317 e 316 al tiro. Emergenza in casa Giussano con 4 giocatrici in infermeria e 7 giocatrici in rotazione. Buone notiz ...