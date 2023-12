Manovra | medici | infermieri | ufficiali giudiziari e maestri | il Governo salva le pensioni di vecchiaia

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Arriva un fondo per finanziare i trattamenti economici accessori del personale di Difesa e Sicurezza. La dotazione è di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 42 milioni annui a decorrere dal 2026. In un’altra proposta di modifica dell’esecutivo, relativo all’ambito enti locali, 105 milioni a Val d’Aosta, Friuli V.G, Sardegna, Trento e Bolzano