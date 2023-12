Manchester United | ten Hag | “Tutti mi dicevano che qui non avrei avuto successo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ai microfoni diWe Standera, Erik ten Hag racconta di come diversi suoi amici abbiano cercato di dissuaderlo dal sedersi sulla panchina del: “mi‘Non puoi averein quel posto’.che era impossibile. Io? Volevo la sfida. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma era un club fantastico con un gruppo di tifosi così iconico. Mercato invernale? Non credo che spenderemo molto. Come club, devi cercare miglioramenti, quindi se riesci a trovare di meglio ed è fattibile dal punto di vista economico e con il Fair Play Finanziario, il club deve seguirlo, ma la maggior parte delle volte non attiri i migliori giocatori in inverno.“ SportFace.