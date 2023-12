Malaga | Roberta Cortesi scomparsa da 11 giorni | escluso allontanamento volontario

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il 25 novembre scorso, trentaseienne bergamasca residente a, ha inviato i suoi ultimi messaggi su Whatsapp alla madre, per poi scomparire nel nulla. Sono ormai passati 11, ma della donna non si sono più avute notizie e nessuno riesce a immaginare cosa possa esserle successo. Non ci sono testimoni dell’, esclusa L'articolo proviene da Il Difforme.