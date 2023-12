“Ma che è questa ca***a” Perla e Mirko non lo sanno ma fuori dal Grande Fratello è successo qualcosa di imbarazzante

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dopo qualche settimana di vicinanza alBrunetti eVatiero hanno deciso di essere sinceri e ammettere che il sentimento tra loro è ormai finito. Come sappiamo, la coppia è nota per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island e per essere uscita con i rispettivi tentatori:Brunetti è uscito con Greta Rossetti eVatiero con Igor. Ma mentre la prima coppia è durata diversi mesi, per la seconda si è trattato solo una bella conoscenza. Ieri sopra la Casa di Cinecittà è volato l’aereo inviato loro dai fan. “L’amore abbatte ogni muro”, recitava il testo dello striscione scelto dai fan, una frase di fronte alla quale, rivolgendosi alle telecamere, i due hanno deciso di fare chiarire una volta per tutte. “È quello che vedono loro ma ...