M5S | Saiello | “Ospedale S Maria della Pietà di Nola | pronto soccorso in crisi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ildell’S.diversa in condizioni molto critiche. Parliamo di un servizio che dall’inizio dell’anno ad oggi ha contato oltre 47 mila prestazioni e serve una popolazione di circa 600mila abitanti. Ilvanta, si fa per dire, appena 11 medici (8 strutturati e 3 reclutati attraverso convenzioni e contratti a tempo) che si barcamenano non solo tra i numerosi turni scoperti ma anche tra i tanti pazienti che, con la carenza di posti letto nei reparti ordinari, restano inanche quando dovrebbero essere trasferiti in corsia. Quando va bene ci sono tre medici per turno, quando va male soltanto due ma, ...