Luci d’Artista | gli studenti adottano i monumenti e non solo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono 650 glidelle scuole salernitane che scendono in campo per illustrare i, le tradizioni, i giochi, i proverbi e le ricette del Natale salernitano illuminati dalle. Il progetto dell’assessore alla pubblica istruzione, Gaetana Falcone e dell’associazione Erchemperto è stato presentato questa mattina. Un calendario che consente aglidelle scuole statali e paritarie del Comune di Salerno, dai più piccoli dell’infanzia ai più grandi degli istituti superiori, di proporre un calendario di attività ed eventi che punteranno in modo particolare suima anche sulle tradizioni affinché non vadano dimenticati ma vengano tramandati anche attraverso le giovani generazioni. Sarà un modo originale di recuperare ...