Lombardia | Ronzulli Fi | ' accordo sviluppo e coesione premia buongoverno della regione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Milano, 7 dic. (Adnkronos) - "La firma dell'per loe lastipulato fra il governo e laè allo stesso tempo un riconoscimento e una grande opportunità per la. E' un riconoscimento perchéla buona amministrazione, il, la capacità di aver creato le condizioni economiche perché le risorse dei fondi europei possano essere spesi, condizione essenziale per la stipula di accordi come quello di oggi. E' invece un'opportunità perché i 700 milioni di euro di stanziamento previsti dall', reso possibile anche grazie al grande lavoro del ministro Fitto, andranno a finanziare, e quindi a sbloccare, interventi strategici del valore di oltre un miliardo di euro". Così, la senatrice di Forza Italia e ...