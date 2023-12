L' oblio oncologico è legge | Laura Marziali | «La malattia non dev' essere discriminazione»

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il Senato ha dato il via libera definitivo e all'unanimità al disegno disull'. L'attivista: «Un primo passo contro le discriminazioni»

Via libera definitivo alla legge sul cosiddetto oblio oncologico che elimina le discriminazioni nella vita sociale, professionale e familiare per le persone che sono state affette da patologie

