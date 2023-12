Lo scudetto del Napoli è già il nuovo cavalluccio rosso

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 dicembre 2023) “Io tengo un nipote che sia chiama Geppino figlio di mia sorella separata che è stata sfortunata col marito. Stamattina è la nascita sua. Ho detto: “Geppi’, bello dello zio, vuoi un regalo per questa nascita no? Lui ha detto “voglio un”. Però ha precisato: “lo voglio”. Se qualcuno si fosse interrogato sul perché agli scudetti si vincono ogni trent’anni, lo spettacolo offerto dopo l’aritmetica certezza ottenuta a Udine lo scorso 4 maggio ha fugato ogni dubbio e fornito una risposta che più esaustiva non si sarebbe potuto. Ahinoi avevano ragione coloro i quali orgogliosamente affermavano che si sarebbe festeggiato per mesi, sbandierando la diversità che tanto eccita da queste parti. In questo caso la diversità consiste nel continuare a vivere con la testa rivolta all’indietro mentre nel resto del mondo a un ...