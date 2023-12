(Di giovedì 7 dicembre 2023) La diagnosi è quella che si temeva sin dall’infortunio patito lo scorso fine settimana nel match contro il Fulham. Joelha rportato ladel legamentodel ginocchio e ildovrà fare a meno del suo difensore per il resto della. Ad annunciarlo è stato il tecnico Jurgen Klopp dopo il successo di ieri sera contro lo Sheffield United. Davvero una brutta tegola per i Reds, che sono in piena corsa per la Premier League, oltre che la vera favorita dell’Europa League. SportFace.

Altre News in Rete:

Calcio: Liverpool. Rottura crociato per Matip

...per il 32enne difensore camerunense(INGHILTERRA) - Brutte notizie per il, che ... in occasione della gara col Fulham di domenica, ha rimediato ladel legamento crociato del ...

Tegola Liverpool, rottura del crociato per Matip: stagione finita Sportitalia

Calcio: Liverpool. Rottura crociato per Matip Tiscali

Calcio: Liverpool. Rottura crociato per Matip

Stagione finita per il 32enne difensore camerunense LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Brutte notizie per il Liverpool, che perde di fatto per ...

Liverpool, ansia per matip: possibile rottura del crociato

Il Liverpool è in ansia per la situazione di Joel Matip che è stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della sfida contro ...