Liverpool | brutte notizie | possibile rottura del crociato per un difensore

Vittoria che ha un retrogusto dolceamaro quella di domenica per il. La squadra di Jürgen Klopp ha raccolto un successo in extremis contro il Fulham in una rocambolesca sfida, segnata da ben sette gol totali, ma ha anche visto uno dei suoi difensori ...

Rottura del crociato e stagione finita: brutte notizie per il difensore e per l’allenatore che dovrà fare a meno di un titolare Un altro infortunio per il difensore che rischia di tornare in campo sol ...

Stagione finita per il 32enne difensore camerunense LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Brutte notizie per il Liverpool, che perde di fatto per ...