LIVE Sci alpino | Prova discesa St Moritz 2023 in DIRETTA | Ortlieb in testa dopo le prime 30 | buone risposte da Goggia e Brignone

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:22 Adesso gli aggiornamenti saranno meno frequenti, ma seguiremo tutte le azzurre ancora in gara ed eventuali inserimenti in Top-10 delle altre atlete. 11:21 Una buonadi squadra per le azzurre, che sono relativamente vicine come tempo allain una classifica davvero cortissima. 11:20 Le altre italiane scese fino ad adesso: Federica(+0.88), Marta Bassino (+1.09), Laura Pirovano (+1.31), Nadia Delago (+1.39), Elena Curtoni (+1.64). 11:19 Passo indietro per Nicol, cheuna buona parte alta perde tanto da metà in giù ed è 29esima con un ritardo di +1.74 dalla vetta. 11:17 In partenza con il pettorale n.32 Nicol Delago, ieri apparsa veramente in forma. 11:16ha fatto la differenza nel terzo ...