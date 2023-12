LIVE Sci alpino | Prova discesa St Moritz 2023 in DIRETTA | inizia l’ultimo allenamento sulla Corviglia!

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:36 L’azzurra si inserisce in seconda posizione con il tempo di 1’30?52, con 66 centesimi di distacco dall’austriaca. 10:35 Pirovano ha un ritardo di 11 centesimi al secondo intermedio. 10:34 Perde progressivamente intermedio dopo intermedio la francese Laura Gauche, che è seconda a 85 centesimi da Huetter. È partita la prima italiana, Laura Pirovano. 10:32 Primo riferimento imposto da Huetter: 1’29?86, più veloce di sette centesimi rispetto al migliore di Ager di ieri. 10:30 PARTITA LA SECONDADELLAFEMMINILE DI SANKT! 10:29 Domani sarà una giornata complicata per via del meteo e il superG non è garantito. Intanto pensiamo alladi oggi, con Cornelia Huetter che si prepara al cancelletto. 10:28 C’è il sole a Sankt ...