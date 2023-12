LIVE Sci alpino | Prova discesa St Moritz 2023 in DIRETTA | alle 10 30 parte l’ultimo allenamento prima del weekend di prove veloci

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:19 Tante big non hanno forzato, con Corinne Suter, Lara Gut-Behrami e Kira Weidle su tutte che oggi probabilmente terranno un po’ di più il piede sull’acceleratore. 10:16 a destato una buona impressione anche la slovena Ilka Stuhec, una delle favorite per sabato, 2a a 48 centesimi dall’austriaca. Bene in generale tutte le atlete del “Wunderteam”, con Nina Ortlieb ottima terza. Riscontri positivi anche per la svizzera Michelle Gisin, migliore delle elvetiche, e per la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. 10:13 Ieri c’è stato per tutte il primo assaggio sulla ‘Corviglia’ con la specialista deglinamenti che ha terminato davanti a tutte. Christina Ager, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nell’unicaanche a Zermatt/Cerviania, si è confermata ...