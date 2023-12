LIVE Perugia-Itambé Minas | Mondiale per club volley 2023 in DIRETTA | debutto impegnativo contro i brasiliani

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per la seconda giornata delperdimaschile. Inizia la rassegna iridata per Giannelli e compagni, che proveranno a difendere il titolo conquistato nella passata stagione, solo Trento e il Sada Cruzeiro sono riusciti nella storia a salire sul tetto del Mondo per due occasioni consecutive.è stata inserita nella Pool A con l’e Ahmedabad Defenders, due formazioni obiettivamente più che alla portata. Quello di oggi sarà il match inaugurale degli umbri, mentre ...