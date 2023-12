LIVE Perugia-Itambé Minas 2-0 | Mondiale per club volley 2023 in DIRETTA | 20-17 | gli umbri provano l’allungo decisivo

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-20 Ace di Marcus Coelho. 22-19 Marcus Coelho vuole onorare il campo e non ci sta. 22-18 Si insacca la sette di Flavio. 21-18 Finisce qui la serie al servizio di Held. 21-17 Muroneeee di Plotnytskyi su Sanchez! 20-17 Finisce completamente fuori la pipe di Paulo, break importante. 19-17 Non passa la battuta di Renan. 18-17 Muro pauroso di Vinicius Coelho su Ben Tara. Herrera in campo. 18-16 Ace di Renan, attenzione. 18-15 Muro su Ben Tara, serata difficile per l’opposto di. 18-14 Primo tempo dietro di Renan. 18-13 Out la battuta di Paulo. 17-13 Diagonale mostruosa di Paulo. 17-12 Pipe imprendibile di Plotnytskyi. 16-12 Diagonale profonda di Paulo da posto quattro. 16-11 Non si gioca in questa fase, sbaglia anche Isac. 15-11 Un altro errore dai nove metri per entrambe le squadre. 14-10 ...