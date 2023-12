LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano 82-69 | Eurolega basket in DIRETTA | arriva un altro stop per l’EA7

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.31 La nostratermina qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata con la cronaca della sfida su OA Sport. 22.30purtroppo unper l’di Ettore Messina, il secondo consecutivo indopo quello di martedì sera a Monaco di Baviera. Ildi Zeljko Obradovic si impone dopo una serata passata quasi interamente a rincorrere grazie ad un parziale di 21-7 nell’ultimo quarto. FINISCE COSI’! 82-69 Tripla di Andjusic, 14? al termine. 79-69 Un libero di Hines, 1’36” sul cronometro, time out. 79-68 Tripla di Punter che scrive probabilmente la parola fine sul match. 76-68 ...