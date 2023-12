LIVE Partizan Belgrado-Olimpia Milano 61-62 | Eurolega basket in DIRETTA | i serbi tornano a -1 a fine terzo quarto

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70-64 Tripla di Nunnally. 67-64 Leday va in doppia cifra, 6’07” sul cronometro, 3-2 i falli. 65-64 Dozier porta davanti ilcon 7’53” da giocare. 63-64 Piazzato di Punter. 61-64 Jumper di Flaccadori dalla linea del tiro libero. INIZIA ILE ULTIMO! FINISCE IL! 61-62 Liberi Punter, ricucito completamente lo strappo. 59-62 Penetrazione di Caboclo,a -3. 57-62 Tripla di Punter. 54-62 Due liberi di Punter. 52-62 Tripla di Punter, 2’10” da giocare nel, squadre in bonus. 49-62 2/2 Voigtmann in lunetta. 49-60 Due liberi di Leday. 47-60 Piazzato di Dozier. 45-60 2/2 Shields in lunetta, +15con 4’08” da ...