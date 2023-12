LIVE – Partizan Belgrado-Olimpia Milano 15-20 | Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ilindi, sfida valida per la 13^ giornata dell’di. Momento delicatissimo per gli uomini di coach Messina, che, tra campionato e coppa, arriva da quattro sconfitte consecutive. Ora, la trasferta in terra serba per provare a ridurre il gap in classifica, con la squadra allenata da coach Obradovic che, però, ha perso una sola volta in casa, contro il Barcellona. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 7 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...