LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | Squalificato Ceccon nei 200 misti | Mora escluso dalla finale dei 100 dorso! Quarti posti per Miressi e Panziera! Attesa per Martinenghi e la 4×50 mista

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI18.57: Queste le finaliste dei 50 dorso conne: Hansson, Toussaint, Pigree, Komoroczy, Giele, Hill, Dawson, Harris 18.55: Non ci sarà Italia indei 50 dorso. Costanza Cocconcelli è sesta con 26?94 nella seconda semivintasvedese Hansson con 26?23, davanti all’olandese Toussaint con 26?29 18.54: Cocconcelli al via nella seconda semidei 50 dorso. Le protagoniste: 1 ANTONIOU Kalia CYP 6 APR 2000 27.63 2 COCCONCELLI Costanza ITA 26 JAN 2002 27.02 3 HANSSON Louise SWE 24 NOV 1996 26.63 4 TOUSSAINT Kira NED 22 MAY 1994 26.15 5 HILL Danielle IRL 27 SEP 1999 26.59 6 JENSEN Julie Kepp DEN 3 JAN 2000 26.90 7 GIELE Tessa NED 1 NOV 2002 27.20 8 AVRAMOVA ...