LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | Martinenghi | Zazzeri | la 4×50 mista femminile e Panziera a caccia di medaglie

(Di giovedì 7 dicembre 2023) ILRE DEGLIDI16.47: Ci sarà Alessia Polieri al via nella finale della terza finale di serata, i 200 farfalla donne. Poche le possibilità di podio per l'azzurra che ci proverà. 16.45: Lorenzoe Alessandro Miressi puntano in alto in una finale dei 50 stile libero che ha come protagonista assoluto Benjamin Proud. Si preannuncia una finale spettacolare 16.43: Serata di semifinali e finali molto intensa e con tanta Italia, la terza di gare a Otopeni. Si parte con la finale dei 200 dorso e con il tentativo di una Margheritanon al meglio di dare l'assalto al podio. Non mancano le rivali di qualità 16.40: Buongiorno e bentrovati alladella terza ...