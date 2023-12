LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | entrano in scena Razzetti e Ceccon! Torna in vasca Mora nel dorso

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI8.41: Sofia Morini vince l’ultima batteria con 53?41 davanti a Gastaldello in 53?54, quarto posto per Curtis con 54?06 che non si qualifica per la semifinale 8.38: La britannica Hopkin vince la quarta batteria con 51?79 davanti a Seemanova con 52?80. Ora Morini e Curtis 8.36: La britannica Anderson vince la terza batteria con 52?60 davanti alla svedese Coleman con 52?84, terzo posto per Tarantino con 53?46 8.34: L’irlandese Catterson si aggiudica la seconda batteria con 54?23. Ora Tarantino 8.32: La britannica Colbert vince la prima batteria con 53?73 8.30: Ora le batterie dei 100 stile libero donne 8.28: La mattinata si chiuderà con le batterie dei 1500 stile libero donne che vedrà al via Simona Quadarella tra le grandi favorite per le ...