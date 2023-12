LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | 4×50 mista donne in finale! Razzetti e Ceccon in semifinale! Avanti Mora e Cocconcelli | appuntamento alle 17 00

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI9.41: Queste le nazionali finaliste della: Italia, Danimarca, Svezia, Gbr, Repubblica Ceca, Slovenia, Finlandia, Olanda 9.40: Vince la Svezia con 1’47?23, da Repubblica Ceca e Finlandia, l’Olanda si salva con l’ottavo tempo 9.39: A metà gara Svezia, Finlandia, Slovenia 9.36: L’Italia vince la prima batteria con 1’45?98, dalla Danimarca con 1’47?03, terza Gbr con 1’47?68 9.35: A metà gara Danimarca, Gbr, Italia 9.34:, Bottazzo, Di Pietro, Nocentini al via per l’Italia nella prima batteria della9.33: Questi i semifinalisti dei 200 farfalla: Ponti, Marton, ...