(Di giovedì 7 dicembre 2023) "Il lassismo amministrativo e politico è ingiustificabile e non fa altro che creare ulteriori disastri" "Lein cui versadisono a dir pocoe sono sotto gli occhi di tutti. Il lassismo amministrativo e politico è ingiustificabile e non fa altro che creare ulteriori disastri. La ricaduta sul territorio e

Altre News in Rete:

"Litorale Ostia in condizioni preoccupanti, servono iniziative": la denuncia di Federbalneari Roma

"Il lassismo amministrativo e politico è ingiustificabile e non fa altro che creare ulteriori disastri" "Le condizioni in cui versadisono a dir poco preoccupanti e sono sotto gli occhi di tutti . Il lassismo amministrativo e politico è ingiustificabile e non fa altro che creare ulteriori disastri. La ricaduta sul ...

"Litorale Ostia in condizioni preoccupanti, servono iniziative": la denuncia di Federbalneari Roma Adnkronos

Ostia: in municipio una commissione speciale per la valorizzazione del litorale RomaToday

“Litorale Ostia in condizioni preoccupanti, servono iniziative”: la denuncia di Federbalneari Roma

(Adnkronos) – “Le condizioni in cui versa litorale di Ostia sono a dir poco preoccupanti e sono sotto gli occhi di tutti. Il lassismo amministrativo e politico è ingiustificabile e non fa altro che cr ...

Il Paese che Vorrei: “Nel litorale a Nord di Roma, la mafia c’è”

“Nel litorale a Nord di Roma, la mafia c’è. È questa la verità che è emersa nella conferenza organizzata da Il Paese che Vorrei il 2 dicembre sulla criminalità organizzata. «Siamo ben al di là di infi ...