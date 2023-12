L' italiana Roberta Cortesi scomparsa da 11 giorni a Malaga | aperta ogni pista

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 7 dicembre 2023) A Osio Sotto , in provincia di Bergamo , cresce l'apprensione per le sorti di, una cameriera di 36 annilo scorso 25 novembre. L'ultimo messaggio diè stato inviato alla madre, quando si trovava a, in Spagna . La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri di Osio Sotto e il caso ha attirato l'attenzione anche dell’ Interpol .vive in Spagna...