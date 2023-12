L’Italia esce da Via della Seta ma intende continuare a rafforzare i rapporti con la Cina

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 7 dicembre 2023) La decisione era stata preannunciata, ma oggi è arrivata l'ufficialità: l'Italia non rinnoverà il Memorandum di intesa con lasiglato nel 2019. La "disdetta" è stata notificata con una lettera del ministero degli Esteri all'ambasciata cinese. Nella missiva si annuncia che l'Italia non estenderà l'intesa oltre il termine previsto del 22 marzo 2024 ma viene ribadita la volontà die sviluppare la "collaborazione bilaterale" a mutuo beneficio dei due Paesi.Nessuna comunicazione ufficiale da Palazzo Chigi, che si limita a un "no comment", mentre a spiegare il sensodecisione è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'accordo, ha detto, "non era vantaggioso per noi in prospettiva perchè Germania e Francia hanno avuto un fatturato superiore al nostro. Adesso vediamo comeil rapporto con la ...