Liliana Segre alla Scala | Ho cominciato dal loggione | tanti saluti al Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023), è arrivata al Teatrodi Milano per assisterePrima del 'Don Carlo' di Giuseppe Verdi, nella versione approntata dal compositore proprio per il Piermarini nel 1884, che apre per la nona volta la stagione scaligera. "Sono un'abbonata della, sono un'amante della musica da tutta la vita. Ho comunciato in", ha detto la senetrice a vita che nel foyer ha incontrato la cantate Ornella Vanone anche lei tra gli ospiti vip della Prima.