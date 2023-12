L' elogio dei boss della ' Ndrangheta è su TikTok

Leggi su agi

(Di giovedì 7 dicembre 2023) AGI - Insulti ai collaboratori di giustizia del Vibonese Andrea Mantella, Emanuele Mancuso, Bartolomeo Arena e Raffaele Moscato, accusati di aver tradito i "fratelli" di ', e Post che augurano un ritorno in libertà didel clan Mancuso. È quanto si trova sul profilo pubblico del social networkregistrato con il nome di "broker detenuti.78" che conta 34mila follower e 345mila interazioni. Il profilo ha postato alcuni video con le foto di quattro componentifamiglia di 'dei Mancuso di Limbadi augurandogli - in un italiano sgrammaticato - di ritornare in libertà, ma ignorando che uno di essi, Giuseppe Mancuso (cl. '49) è già libero dal novembre 2021 dopo aver scontato 24 anni di ininterrotta detenzione, mentre un altro, Giovanni Mancuso, non si trova in carcere da ...